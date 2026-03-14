Adriana Volpe al GF Vip su Antonella Elia | È destabilizzante lei replica sui social

Adriana Volpe è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip e ha commentato la relazione con Antonella Elia, definendola “destabilizzante”. La replica di Antonella Elia sui social è arrivata poco dopo, dando vita a una nuova fase della loro storica rivalità. La discussione tra le due si è riaccesa, alimentando le tensioni già presenti tra le due ex colleghe.

L’ingresso di Adriana Volpe nella Casa del Gf Vip riapre il capitolo sulla storica rivalità con Antonella Elia. Analizzando il loro rapporto con i nuovi compagni di gioco, la conduttrice l'ha definita "destabilizzante", mettendone in guardia il cast. Non si è fatta attendere la replica social di Elia, attesa in Casa per la puntata di martedì prossimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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