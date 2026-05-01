Nocera sindacati in piazza | protesta per i morti sul lavoro

Il primo maggio 2026, a Nocera Inferiore, sindacati di categoria hanno organizzato una manifestazione in piazza Diaz. La protesta è stata convocata da Cgil, Cisl e Uil, e si è concentrata sulla questione dei tre decessi sul lavoro avvenuti nella provincia di Salerno nello stesso anno. Le organizzazioni sindacali hanno deciso di scendere in piazza per richiamare l’attenzione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

? Cosa sapere Cgil, Cisl e Uil scendono in Piazza Diaz a Nocera Inferiore il primo maggio 2026.. La protesta segue tre decessi sul lavoro registrati nella provincia di Salerno nel 2026.. Cgil, Cisl e Uil scendono in Piazza Diaz a Nocera Inferiore alle ore 9:30 di domani, primo maggio 2026, per denunciare l’emergenza sicurezza che ha colpito il territorio salernitano con tre decessi sul lavoro nei primi mesi dell’anno. L’appuntamento sindacale unitario non si limiterà alla consueta celebrazione della festa del lavoro, ma si trasformerà in un presidio di rivendicazione per il diritto alla dignità e alla sopravvivenza. La manifestazione mira a dare voce a chi, tra le strade di Nocera e i grandi cantieri della provincia, sta pagando il prezzo più alto di un sistema che appare sempre più fragile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nocera, sindacati in piazza: protesta per i morti sul lavoro Notizie correlate Nocera scende in piazza: 3 progetti contro i morti sul lavoroUn presidio di protesta e una conferenza stampa segneranno la giornata di sabato 11 aprile a Nocera Inferiore, per onorare la memoria di due giovani... "Basta morti sul lavoro": convocata nuova assemblea pubblica a NoceraNon si ferma il percorso iniziato lo scorso 11 aprile in via Carrara D’Amora, a Nocera Inferiore, per ricordare Yassine e Carmine, due giovani morti... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il 1° maggio sindacati in piazza a Nocera Inferiore per chiedere un lavoro dignitoso; Primo Maggio, le iniziative in Campania; Nocera Inferiore celebra il Primo Maggio: due giorni di eventi tra scuola, imprese e sindacati; Le piazze del Primo Maggio. Primo Maggio a Nocera Inferiore: CGIL, CISL e UIL in piazza per lavoro dignitoso e sicurezzaStampa È il tema del lavoro dignitoso a segnare il Primo Maggio 2026, emblematico per il salernitano, un territorio attraversato da criticità profonde: sicurezza nei luoghi di lavoro, crisi industrial ... salernonotizie.it CISL IN PIAZZA/ La manifestazione che ricorda cosa significa fare sindacatoOggi la Cisl scende in piazza a Roma, il giorno dopo che la Cgil ha tenuto uno sciopero generale contro la manovra Sabato 29 novembre manifestazione nazionale della Uil per migliorare e cambiare la ... ilsussidiario.net Liratv. . Ladri in gioielleria e in banca, in azione la stessa banda "Svaligiata una gioielleria a Salerno, poi tentato colpo alla Banca Sella a Nocera" Continua a leggere sul nostro sito! #eseiprotagonista #bandaDiLadri #carabinieriSalerno #colpoInBanc - facebook.com facebook