Nocera scende in piazza | 3 progetti contro i morti sul lavoro

A Nocera Inferiore, sabato 11 aprile, si terranno un presidio di protesta e una conferenza stampa per ricordare due giovani vittime di incidenti sul lavoro avvenuti nel territorio. L’evento si svolgerà in piazza e coinvolgerà la comunità locale, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e promuovere progetti specifici in questa direzione.

Un presidio di protesta e una conferenza stampa segneranno la giornata di sabato 11 aprile a Nocera Inferiore, per onorare la memoria di due giovani vittime di incidenti sul lavoro avvenuti nel territorio. L’iniziativa mira a trasformare il dolore per le perdite subite in proposte concrete da sottoporre alle istituzioni locali e ai legislatori nazionali. Il calendario delle commemorazioni prende il via con un appuntamento fissato per le ore 10:30 in via Carrara D’Amora, dove si terrà un incontro pubblico per illustrare tre diversi progetti propositivi. Queste misure sono state concepite per affrontare le radici del problema e non limitarsi alla sola denuncia, con l’obiettivo di influenzare anche le decisioni legislative superiori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nocera scende in piazza: 3 progetti contro i morti sul lavoro "Stop ai morti sul lavoro": il presidio a Nocera per Yassine Bousenna e Carmine AlberoL’11 aprile sarà un anno dalla morte di Yassine Bousenna, giovane diciassettenne abbandonato in pronto soccorso dopo un incidente sul lavoro. Bagnoli scende in piazza contro i lavori dell'America's Cup. Scritta shock contro Manfredi su un muroManifestazione contro i lavori per l'America's Cup questa mattina a Bagnoli, zona occidentale di Napoli.