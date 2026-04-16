Basta morti sul lavoro | convocata nuova assemblea pubblica a Nocera

A Nocera Inferiore si terrà una nuova assemblea pubblica per discutere delle morti sul lavoro. La convocazione segue le manifestazioni iniziate lo scorso 11 aprile in via Carrara D’Amora, dove si sono svolti incontri per ricordare due giovani vittime di incidenti sul lavoro. La partecipazione è aperta a cittadini e rappresentanti delle associazioni, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’argomento.

Non si ferma il percorso iniziato lo scorso 11 aprile in via Carrara D’Amora, a Nocera Inferiore, per ricordare Yassine e Carmine, due giovani morti per incidenti sul lavoro. È una tragedia che ogni giorno colpisce tutta la penisola: Palermo, Ravenna, Taranto, solo per parlare degli ultimi giorni.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Nuova viabilità in via Mentana: "Non un'assemblea pubblica, ma un lavoro avviato da un anno e mezzo"Renata Zuffi, assessora alla mobilità del Comune di Lecco, chiarisce la natura dell'incontro alla scuola Don Ticozzi e difende la sperimentazione... Nocera scende in piazza: 3 progetti contro i morti sul lavoroUn presidio di protesta e una conferenza stampa segneranno la giornata di sabato 11 aprile a Nocera Inferiore, per onorare la memoria di due giovani... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Campania, contributi a figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro, aperto il bando 2026; Tragedia sul lavoro a Palermo, la rabbia dei sindacati: Nessuna fatalità, ennesimo operaicidio; MORTI SUL LAVORO A PALERMO, LA NOTA STAMPA DELL’UGL; Tragedia in via Marturano, Palermo sotto shock: Basta morti nei cantieri. Morti sul lavoro, presidi e proposte per ricordare due giovani vittimeDomani sarà il primo anniversario della morte di Yassine Bousenna, il giovane di 17 anni deceduto a seguito di un incidente sul lavoro e abbandonato all'esterno del pronto soccorso dell'ospedale Umber ... ansa.it VIDEO| Tragedia sul lavoro a Palermo, crolla il cestello di una gru: morti due operaiTragedia del lavoro a Palermo, dove due operai sono morti a seguito del crollo di un cestello per lavori edili in via Ruggero Marturano ... dire.it Il Papa in Camerun: basta guerre, con i loro dolorosi cumuli di morti, distruzioni, esuli x.com Il grido di dolore di Simona, fidanzata di Santo Romano:”Basta morti innocenti” facebook