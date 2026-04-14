La sindacalista licenziata | scatta lo sciopero e il caso finisce anche sui banchi del Parlamento

Una sindacalista ha ricevuto un licenziamento da parte di un’azienda, motivato dall’uso dei permessi sindacali. In seguito alla notifica, è stato proclamato uno sciopero da parte dei lavoratori coinvolti. La vicenda ha attirato l’attenzione anche nelle sedi parlamentari, dove si discute della vicenda e delle sue implicazioni. La lavoratrice si è detta sorpresa nel ricevere la lettera, che ha definito inattesa.

Quando si è vista recapitare la lettera non voleva credere ai suoi occhi. STMIcroelectronics le aveva dato il benservito per “motivi legati all’uso dei permessi sindacali”. A ricevere la lettera di licenziamento è stata Simona Cavarra, dipendente della multinazionale con sede ad Agrate Brianza.🔗 Leggi su Monzatoday.it Sindacalista licenziata alla St di Agrate Brianza: il caso di Simona Cavarra ora sbarca in ParlamentoClima teso nello stabilimento di Agrate Brianza di STMicroelectronics, la multinazionale dei semiconduttori, dove il licenziamento “per giusta causa”... Sindacalista aggredito alla camera del lavoro di Legnano: scatta lo sciopero dei driver BrtLegnano (Milano) – Aggredito da un dirigente di una società che lavora in appalto per Brt durante una trattativa sindacale: la grave segnalazione...