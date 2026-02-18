Il nome di un richiedente asilo, che da mesi vive in condizioni precarie alla Cascina Colombara, ha attirato l’attenzione dei politici dopo aver causato danni e riempito di tensione la zona. La sua presenza, inizialmente in una baracca, ora in un capannone abbandonato, ha portato a una serie di episodi di vandalismo e scontri con i residenti. La situazione ha convinto i rappresentanti a portare il caso in Parlamento, per cercare una soluzione.

Arriverà in Parlamento il caso dell’abusivo che da diversi mesi vive alla Cascina Colombara, prima in una baracca e ora in un capannone inutilizzato, e che è stato protagonista di alcuni episodi di violenza e di danneggiamenti. Ad annunciarlo ieri è stato il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, vicepresidente della commissione Affari costituzionali della Camera, che ha comunicato la presentazione di un’interrogazione parlamentare urgente. L’iniziativa, spiega il parlamentare, nasce anche dopo l’attenzione mediatica degli ultimi giorni: "Sia i media locali che quelli nazionali, stanno trattando della delicata e drammatica questione di Saronno, dove un immigrato sta terrorizzando un intero quartiere con imposizioni, costrizioni e violenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La baracca diventata rifugio di un richiedente asilo. Il caso finisce in Parlamento

