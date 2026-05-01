Sabato 2 maggio 2026 alle 21:05 si disputa la partita tra Nizza e Lens, con le formazioni ufficiali già annunciate. Dopo il pareggio ottenuto a Brest, il Lens di Sage si trova a dover affrontare questa sfida per cercare di mantenere vive le speranze di vincere lo scudetto, in attesa dello scontro diretto contro il PSG. Le quote e i pronostici sono stati aggiornati e i convocati ufficiali sono stati resi noti.

Il pareggio di Brest allontana i sogni scudetto del Lens di Sage, che cerca punti quest’oggi in casa del Nizza per rimandare ogni verdetto allo scontro diretto contro il PSG. Gli Aiglons hanno impattato in casa del Marsiglia nel derby del Mediterraneo, allungando sull’Auxerre e sul Nantes e facendo un passo in avanti importante verso la salvezza. Per la squadra di Puel è una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nizza-Lens (sabato 02 maggio 2026 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

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