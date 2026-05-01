Nizza-Lens sabato 02 maggio 2026 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici

Sabato 2 maggio 2026 alle 21:05 si disputa la partita tra Nizza e Lens, in un match che vede il team ospite impegnato in trasferta. Dopo il pareggio di Brest, il Lens cerca di ottenere un risultato positivo per mantenere vive le possibilità di competere per lo scudetto, che saranno decise nello scontro diretto contro il PSG. Le formazioni e le quote sono disponibili per chi intende scommettere o seguire l’evento.

Il pareggio di Brest allontana i sogni scudetto del Lens di Sage, che cerca punti quest’oggi in casa del Nizza per rimandare ogni verdetto allo scontro diretto contro il PSG. Gli Aiglons hanno impattato in casa del Marsiglia nel derby del Mediterraneo, allungando sull’Auxerre e sul Nantes e facendo un passo in avanti importante verso la salvezza. Per la squadra di Puel è una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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