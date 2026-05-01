Nizza-Lens sabato 02 maggio 2026 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici convocati

Sabato 2 maggio 2026 alle 21:05 si affrontano Nizza e Lens in una partita valida per la 35ª giornata di Ligue 1. Il Lens, reduce da un pareggio a Brest, cerca di ottenere una vittoria in trasferta contro il Nizza per mantenere aperte le speranze di scudetto, in vista dello scontro diretto contro il PSG. La sfida vede le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici disponibili prima del calcio d’inizio.

Il pareggio di Brest allontana i sogni scudetto del Lens di Sage, che cerca punti quest’oggi in casa del Nizza per rimandare ogni verdetto allo scontro diretto contro il PSG. Gli Aiglons hanno impattato in casa del Marsiglia nel derby del Mediterraneo, allungando sull’Auxerre e sul Nantes e facendo un passo in avanti importante verso la salvezza. Per la squadra di Puel è una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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