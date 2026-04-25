Cuesta post Parma Pisa | Ho dato tutto me stesso! La salvezza significa felicità bello arrivare all’obiettivo vincendo in casa

L’allenatore del Parma ha espresso grande soddisfazione per la vittoria contro il Pisa, sottolineando di aver dato il massimo durante la partita. Ha dichiarato che la salvezza rappresenta per lui un motivo di gioia e ha commentato con entusiasmo il fatto di aver ottenuto il risultato in casa, considerando l’obiettivo raggiunto un momento importante della stagione. La squadra ha concluso la partita con un successo che ha dato slancio al campionato.