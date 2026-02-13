Lisa Francesia Boirai | Grandissima esperienza ho dato tutto ci ho provato fino alla fine

Lisa Francesia Boirai ha vissuto una grande esperienza alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma non è riuscita a superare gli ottavi di finale dello snowboard cross. La diciassettenne, tra le più giovani portabandiera azzurre, ha dato tutto fino all’ultimo salto. La sua determinazione si è vista nel tentativo di restare in gara, anche se un piccolo errore le ha impedito di proseguire. Nonostante la delusione, Boirai si dice soddisfatta: “Ho provato fino alla fine”. Solo un dettaglio ha fatto la differenza tra la gloria e il ritiro: la fortuna, rimasta sfuggente.

Nessun rimpianto per Lisa Francesia Boirai alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il tutto pur se la diciassettenne, una delle più giovani portacolori azzurre in questa rassegna a cinque cerchi, chiude la propria gara nello snowboard cross agli ottavi di finale, e con un unico spazio lasciato aperto ad essere decisivo. Ma, alla fine dei conti, è la prima volta al ballo delle grandi. Così Boirai ai microfoni Rai per quel che riguarda la prima sua esperienza a cinque cerchi: " Grandissima esperienza, ho dato tutto e ci ho provato fino alla fine, c'ero quasi. Mi sono divertita, è stato davvero fantastico, anche davanti alla mia famiglia.