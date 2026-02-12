Nintendo Switch 2 è la console ideale per giocare ai cozy game grazie ad Animal Crossing e Pokopia
Nintendo Switch 2 si conferma la console preferita per gli appassionati di cozy game. Con l’ultimo aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons e la nuova versione speciale, la piattaforma offre una risoluzione migliore e funzioni extra. Gli utenti possono vivere esperienze di gioco più immersive e condividere momenti di svago con amici, anche a distanza. La console si dimostra ancora una volta uno strumento versatile per chi cerca un mondo virtuale da esplorare in tutta semplicità.
Con il recente aggiornamento gratuito di Animal Crossing: New Horizons e l’arrivo di una Nintendo Switch 2 Edition che permette di giocare con risoluzione migliorata e ulteriori novità, Nintendo Switch 2 ha iniziato l’anno affermandosi come la piattaforma ideale per immergersi nei mondi virtuali dei videogiochi di simulazione di vita e per condividere momenti speciali in compagnia, anche a distanza. Un’ulteriore conferma arriverà il prossimo 5 marzo, quando, in esclusiva sulla nuova console di Nintendo, sarà disponibile Pokémon Pokopia: il primo videogioco di simulazione di vita con i Pokémon, che non mancherà di sorprendere tutti gli appassionati di “cozy game”. 🔗 Leggi su Game-experience.it
