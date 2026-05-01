Niente stipendio da mesi cinque operai minacciano di buttarsi nel vuoto

Cinque operai hanno preso posizione sul tetto di un cantiere in via Bainsizza, minacciando di lanciarsi nel vuoto. La protesta è iniziata ieri pomeriggio all’interno del sito della futura Casa di Comunità, dove i muratori di origine egiziana chiedono i salari arretrati. I lavoratori non hanno ricevuto lo stipendio da diversi mesi e hanno deciso di occupare l’area per denunciare la situazione. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione.

Cinque operai sul tetto per chiedere i propri stipendi. La protesta è scattata ieri pomeriggio in via Bainsizza, all'interno del cantiere della futura Casa di Comunità, dove un gruppo di muratori di origine egiziana ha occupato la sommità dell'edificio minacciando il salto nel vuoto. Una.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Operai in sciopero al tribunale di Ancona: “Da tre mesi siamo senza stipendio”ANCONA – Protesta questa mattina nel cantiere del Tribunale dorico, dove un gruppo di operai ha incrociato le braccia per il mancato pagamento degli... Operai bloccano tribunale Ancona: 3 mesi senza stipendioUna ventina di operai ha bloccato l’accesso al cantiere del Tribunale di Ancona questa mattina, dalle 7 alle 11. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Niente stipendio da mesi, cinque operai minacciano di buttarsi nel vuoto - BresciaToday; Niente stipendi e allenamenti con 10 palloni: cosa sta succedendo al San Marino; Forestali Titerno-Tammaro, Errico (FI): Lavoratori senza stipendio da mesi, servono tempi certi; Il mercato (invisibile) dei domestici di lusso: Chef pagati 7mila euro al mese. Richieste unghie corte, niente rossetto e discrezione. Manifattura, allarme degli operai: Senza stipendio da sei mesiLucca, 13 maggio 2016 - Da sei mesi non vedono un euro di stipendio. Ora hanno paura di finire in rosso e non riuscire più a lavorare. Sono una decina degli operai impegnati nel cantiere di restauro ... lanazione.it La vertenza Siae Microelettronica. Da mesi senza ricevere lo stipendio. Lavoratori in corteo fino al ComuneDurante l’ennesima giornata di protesta, una piccola luce di speranza è finalmente arrivata, sebbene riguardi solo una parte del personale. Secondo quanto appreso, gli operai del gruppo – circa 130 – ... ilgiorno.it Non tutti i prestiti funzionano allo stesso modo. La cessione del quinto è pensata per chi ha uno stipendio fisso o una pensione: niente bonifici da ricordare, niente scadenze da gestire. La rata viene trattenuta direttamente dallo stipendio e dalla pensione. S - facebook.com facebook