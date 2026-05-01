niente fab four conte sfida il como mettendo in campo fantasia

Il tecnico del Napoli ha deciso di schierare una formazione senza i soliti titolari in vista della partita contro il Como. La squadra azzurra sta ultimando gli allenamenti in vista della trasferta, con alcune variazioni rispetto alle formazioni abituali. La gara si giocherà sul campo dei lombardi e il club sta preparando ogni dettaglio per affrontare l’impegno. Nessun elemento legato a nomi noti, solo la consueta attenzione alla strategia di gioco.

Il Napoli è al lavoro per preparare la trasferta di Como in campionato. Gli azzurri affronteranno la squadra di Fabregas sabato 2 Maggio alle ore 18. “Squadra che vince non si cambia. Più o meno. Perché al netto di un Beukema leggermente in vantaggio su Olivera nel tridente difensivo (Juan Jesus non si è allenato per motivi personali), domani Antonio Conte è orientato a confermare l’undici che ha travolto la Cremonese una settimana fa. Vincendo e convincendo. E dunque niente più Fab4, con Anguissa scivolato nelle gerarchie e limitato al ruolo di riserva di lusso: si riparte da Alisson, ormai titolare, e McTominay accanto a Lobotka (.)” Dott. Castellacci: “Giovedì deve uscire la data della ripresa, non più prorogabile” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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