A causa del mancato collaudo, i bambini che frequentano l’asilo Giampaoli devono trascorrere molte ore in classe, senza poter usufruire del giardino. La situazione si protrae da tempo, lasciando i piccoli in ambienti chiusi mentre si aspetta che siano completate le verifiche necessarie. La mancanza di un’area all’aperto è diventata una difficoltà per le attività quotidiane dei bambini e del personale scolastico.

Manca il collaudo e i bambini che frequentano l’asilo Giampaoli sono costretti a stare ore e ore in aula. A denunciare che i loro figli non possono più andare a giocare nel giardino della scuola, soprattutto adesso con l’arrivo della bella stagione, sono mamme e papà dei piccoli che frequentano la struttura. Il giardino della scuola era stato parzialmente occupato dal vicino cantiere per la realizzazione della nuova scuola Taliercio, e sebbene i lavori di scavo sembrino conclusi, l’area verde versa attualmente in uno stato di abbandono e pericolosità con il terreno che risulta dissestato e irregolare e la pavimentazione antiurto, tagliata e in parte rimossa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Niente collaudo per il giardino, bimbi costretti a stare in classe

Notizie correlate

Nel Milanese quattro asili nido costretti a relazioni acustiche per il vociare dei bimbi: la denuncia di AssonidiNel Milanese a quattro asili nido è stato richiesto di scrivere relazioni acustiche sul vociare dei bimbi.

Costretti in una stanza d'hotel in cinque: "Bimbi senza spazi e pasti precari, dateci un tetto"A lanciare l'appello è una donna, madre di tre bambini, che da un anno sta cercando un alloggio in città ma senza risultati: "Appena scoprono che...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Niente collaudo per il giardino, bimbi costretti a stare in classe; Niente fideiussione per la rata di saldo con il certificato di regolare esecuzione al posto del collaudo; Scuola: Amirante, a settembre rientro studenti sede storica Brignoli; Equo compenso: niente procedimenti disciplinari dagli Ordini, in cantiere modelli standard di convenzione.

Stamattina siamo andati dalla fisiatra a fare il collaudo del busto e tutori della Tatina, non andava bene niente il busto e da riguardare e fare delle modifiche i tutori gli fanno difetto nel malleolo del piede sinistro e anche quello è da modificare, la fisiatra non ve - facebook.com facebook