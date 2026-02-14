Costretti in una stanza d' hotel in cinque | Bimbi senza spazi e pasti precari dateci un tetto

Cinque bambini si trovano rinchiusi in una stanza d’hotel, perché non hanno un’abitazione stabile e i pasti sono incerti. La loro richiesta è semplice: un rifugio sicuro in cui vivere. Questi piccoli, spesso costretti a condividere spazi ristretti, cercano un posto che possa offrire loro un senso di sicurezza e normalità, lontano dall’incertezza quotidiana.

A lanciare l'appello è una donna, madre di tre bambini, che da un anno sta cercando un alloggio in città ma senza risultati: "Appena scoprono che siamo in cinque, le porte si chiudono" Avere un tetto sotto cui tornare ogni giorno è una delle cose che dona stabilità e dignità nella vita, insieme a un lavoro e a uno stipendio fisso, specialmente quando si hanno dei figli che manifestano il bisogno di spazi in cui poter crescere ed esprimersi e un luogo che possono definire 'casa'. È anche vero, però, che oggigiorno non è sempre facile trovare una sistemazione che metta d'accordo le proprie necessità con quelle di chi affitta, specialmente quando di mezzo ci sono dei minori.

Un gruppo di giovani ha scritto una lettera al Comune, esprimendo il desiderio di spazi dedicati e di libertà all’interno del parco dell’ospedale Murri.

Prato è una città che sogniamo come un grande prato verde, un luogo sicuro e sostenibile per tutti.

