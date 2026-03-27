Nel Milanese quattro asili nido costretti a relazioni acustiche per il vociare dei bimbi | la denuncia di Assonidi

Quattro asili nido nel Milanese sono stati invitati a produrre relazioni sul livello di rumore prodotto dal vociare dei bambini. La richiesta è stata avanzata da Assonidi, associazione di settore, che ha segnalato questa esigenza alle autorità locali. La richiesta riguarda specificamente le caratteristiche acustiche degli ambienti frequentati quotidianamente dai piccoli utenti.

Nel Milanese a quattro asili nido è stato richiesto di scrivere relazioni acustiche sul vociare dei bimbi. La denuncia di Assonidi Confcommercio: “Così si colpisce un settore già in crisi mentre calano le nascite”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Lep per asili nido, Uil Abruzzo denuncia disparità di trattamento nelle quattro provinceForti disparità nelle tariffe degli asili nido nei capoluoghi di provincia abruzzesi: è quanto denuncia la Uil Abruzzo sulla base di uno studio... Bimbi a contatto col veleno per topi, trappole manomesse a nido: controlli in tutti gli asiliMonza, 27 febbraio 2026 – A una decina di giorni dall’episodio che ha coinvolto due bambini del Nido Cederna, entrati accidentalmente in contatto con... Tutti gli aggiornamenti su Nel Milanese Temi più discussi: L'incredibile accusa a quattro asili nido lombardi: Troppo rumorosi. E scattano i controlli; I vicini si lamentano dei bimbi troppo rumorosi in giardino: gli asili nel Milanese costretti a perizie da 2mila euro; Le voci dei bambini disturbano i condomini: 4 nidi dell’hinterland milanese dovranno misurare l’impatto acustico; Assonidi, 'nel milanese asili costretti a costose relazioni per le voci dei bambini'. L'incredibile accusa a quattro asili nido lombardi: «Troppo rumorosi». E scattano i controlliNel Paese della denatalità Assonidi segnala che in Lombardia quattro strutture sono state invitate dai Comuni a verificare l’impatto delle voci dei ... avvenire.it I vicini si lamentano dei bimbi troppo rumorosi in giardino: gli asili nel Milanese costretti a perizie da 2mila euroAlcuni asili nido sono finiti nel mirino dei condomini per le grida dei piccoli all'aperto. Risultato? Perizie tecniche obbligatorie e costi fino a 2.000 euro per evitare sanzioni. Assonidi: Siamo un ... milanotoday.it Dossier ha analizzato nel dettaglio i report sulla sanità milanese: dalle eccellenze mondiali di Humanitas e Monzino alle criticità nei tempi d’emergenza di altre strutture. Tutti i dati esposti in modo chiaro per scegliere consapevolmente dove operarsi - facebook.com facebook Assonidi, 'nel milanese asili costretti a costose relazioni per le voci dei bambini'. Associazione di Confcommercio, 'nel Paese con i più bassi tassi di natalità' #ANSA x.com