Il 13 marzo 2026, nella soap opera turca La forza di una donna, Cem si mostra furioso e minaccia Bersan, mentre Emre si rivolge a Ceyda per ottenere spiegazioni. La puntata ha attirato l’attenzione di molti telespettatori di Canale 5, che seguono con interesse le vicende dei protagonisti. La serie viene trasmessa ogni giorno alle 16.

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 13 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che in preda alla paura per la brutta esperienza vissuta Bahar e Ceyda sono andate via di corsa dimenticando le pentole di Cem. Quando Cem scoprirà che Ceyda e Bahar non hanno portato a termine la consegna andrà su tutte le furie. L'uomo ordinerà a Bersan di recuperare il prima possibile le pentole e se non ci riusciranno tutte e tre dovranno fare i conti con devastanti conseguenze. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna, spoiler 13 marzo 2026: Cem furioso minaccia Bersan, Emre chiede spiegazioni a Ceyda

Articoli correlati

La Forza di una Donna, anticipazioni dal 9 al 14 marzo 2026: Bahar, Ceyda e Bersan nei guai a causa di CemClassifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Rai Sport, la...

La Forza Di Una Donna Anticipazioni: Cem Minaccia Ceyda!La Forza di una Donna entra nel vivo con Ceyda messa alle strette da Cem e un gesto inatteso di Raif che ribalta il destino dei protagonisti Le...

Approfondimenti e contenuti su La forza di una donna spoiler 13 marzo...

Temi più discussi: La forza di una donna 3, anticipazioni 9 marzo: la cena di Cem; Bahar accetta un lavoro pericoloso: le anticipazioni delle nuove puntate di La forza di una donna; La forza di una donna, le anticipazioni: siamo proprio in un brutto guaio!; La forza di una donna 3, anticipazioni 13 marzo: Cem si rivolge a Bersan.

Kismet (La Forza di una Donna) progetta la fuga con Cem! | AnticipazioniDue personaggi penseranno ad una fuga negli episodi finali de La Forza di una Donna. Nonostante la relazione avviata con Emre Yazici (Ahmet R?fat ?ungar), ... tvsoap.it

Bahar e Ceyda sono in guai seri: le anticipazioni delle prossime puntate di La forza di una donnaBahar e Ceyda sono rimaste coinvolte in una situazione molto più pericolosa di quanto avessero immaginato. Accettando di lavorare per il misterioso Cem, le due amiche ora rischiano grosso. La forza di ... iodonna.it

Scatta l’ultimatum nei confronti della Eco.Cem, che ora ha dieci giorni di tempo per fornire alla Provincia i documenti che attestano di aver avviato l’iter per rimuovere le ceneri e mettere in sicurezza il capannone di Bragno - facebook.com facebook

In #Germania Cem Ozdemir da figlio di "lavoratori ospiti" turchi al trionfo come ministro-presidente del Baden-Wurttemberg x.com