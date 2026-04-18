L’assemblea dei delegati della Società degli alpinisti tridentini ha approvato il bilancio annuale, che si chiude con entrate complessive superiori ai 3,4 milioni di euro. Durante l’incontro sono stati presentati i risultati economici relativi a un anno ricco di attività, con un focus particolare sui fondi destinati a sostenere i servizi nelle zone di montagna. I numeri ufficiali sono stati comunicati ai membri dell’associazione.

L’assemblea dei delegati della Società degli alpinisti tridentini ha tracciato il bilancio di un anno intenso, approvando cifre che superano i 3,4 milioni di euro di entrate complessive. Durante l’incontro, avvenuto alla presenza del presidente Cristian Ferrari e dei vicepresidenti Cinzia Fedrizzi e Riccardo Giacomelli, insieme ai membri del consiglio centrale e ai rappresentanti delle varie sezioni, è emersa la fotografia di un’organizzazione capace di trasformare le risorse finanziarie in un servizio capillare per il territorio montano. Il quadro della partecipazione ha il coinvolgimento di figure chiave del mondo alpino e sociale, tra cui George Simeoni, alla guida dell’Avs, e Carlo Alberto Zanella, presidente del Cai Alto Adige.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SAT: bilancio da 3,4 milioni per sostenere i servizi in montagna

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