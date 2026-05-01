Nicole Minetti ha affidato il bambino a una coppia in Uruguay. I genitori adottivi, Leydi e Julio, vivono a Pan de Azúcar, una cittadina dell’interno. La cameretta del bambino era già pronta prima del trasferimento, che è avvenuto senza una motivazione dichiarata. La famiglia ha riferito che il bambino è stato portato via senza spiegazioni ufficiali.

ROMA «Avevamo già preparato la sua cameretta». Leydi e Julio vivono a Pan de Azúcar, piccola città dell’entroterra a una quarantina di chilometri dalle spiagge, i grattacieli e il jet-set di Punta del Este. Lontano dal lussuoso ranch Gin-Tonic della coppia glamour Cipriani Jr.-Minetti. Hanno due figli e sognavano di averne un terzo in adozione: è il bimbo che alla fine è stato adottato da Nicole Minetti, all’origine della procedura per ottenere la grazia, ma anche di uno scandalo internazionale. Julio, capocantiere, parlando con il giornalista uruguaiano Marcelo Umpierrez, racconta: «Quel bambino ci era entrato nel cuore. Mia moglie lo aveva conosciuto perché lavorava nella sede dell’Inau (Istituto del Bambino e dell'Adolescente dell'Uruguay) per una società esterna.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nicole Minetti, il bambino affidato a un'altra coppia in Uruguay: «La sua cameretta era già pronta. Ce l?hanno portato via senza motivo»

Notizie correlate

Nicole Minetti, i media dell’Uruguay: “Il figlio per 2 anni affidato a un’altra coppia che voleva adottarlo”Roma, 30 aprile 2026 – Dall'Uruguay arrivano novità sull'adozione del figlio di Nicole Minetti.

Grazia a Minetti, parla la famiglia che doveva adottare il bambino: “Ce l’hanno tolto senza motivo. Aveva passato anche Natale e compleanno con noi”Hanno parlato ai microfoni dell’emittente uruguaiana Telenoche i due genitori della famiglia incensurata che dal 2018 aveva avviato le pratiche per...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Dalla salute del figlio adottivo (conteso ai genitori naturali in Uruguay) alla storia con Cipriani: i dubbi sulla grazia a Minetti; L'adozione del figlio in Uruguay, la scomparsa della madre biologica: i dubbi sulla grazia a Minetti; Nicole Minetti, le molte vite tra Ibiza, Uruguay e Milano: il bambino, Giuseppe Cipriani e la grazia che adesso fa discutere; Nuove verifiche su eventuali procedimenti penali in corso su Minetti.

Nicole Minetti, le molte vite tra Ibiza, Uruguay e Milano: il bambino, Giuseppe Cipriani e la grazia che adesso fa discutereDalla tv alla politica con Silvio Berlusconi, dal caso Ruby alla grazia: Nicole Minetti - per tutti l'ex igienista dentale - resta da vent’anni uno dei nomi più discussi della cronaca italiana. Poi Ib ... vanityfair.it

Nicole Minetti, l'Italia chiede informazioni all'Uruguay tramite Interpol. L'ex capo Inau: «Adozione avvenne secondo la legge»Nel caso Nicole Minetti interviene l'Interpol. Nelle ultime ore è infatti stata recapitata dall'Italia all'Uruguay una richiesta di informazioni sulla procedura di ... ilmessaggero.it

La premier perde la pazienza con i giornalisti sul caso della grazia a Nicole Minetti. Ecco cos'è successo in conferenza stampa. - facebook.com facebook

Julio Cuadrado e Leydi Gonzalez hanno accarezzato per due anni il sogno dell’adozione, prendendosi cura del bambino con seri problemi di salute che poi, all’improvviso, fu dato in affido e poi in adozione a Nicole Minetti e Sergio Cipriani. La coppia ha deci x.com