Nicole Minetti il bambino affidato a un' altra coppia in Uruguay | La sua cameretta era già pronta Ce l?hanno portato via senza motivo

Da ilmessaggero.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicole Minetti ha affidato il bambino a una coppia in Uruguay. I genitori adottivi, Leydi e Julio, vivono a Pan de Azúcar, una cittadina dell’interno. La cameretta del bambino era già pronta prima del trasferimento, che è avvenuto senza una motivazione dichiarata. La famiglia ha riferito che il bambino è stato portato via senza spiegazioni ufficiali.

ROMA «Avevamo già preparato la sua cameretta». Leydi e Julio vivono a Pan de Azúcar, piccola città dell’entroterra a una quarantina di chilometri dalle spiagge, i grattacieli e il jet-set di Punta del Este. Lontano dal lussuoso ranch Gin-Tonic della coppia glamour Cipriani Jr.-Minetti. Hanno due figli e sognavano di averne un terzo in adozione: è il bimbo che alla fine è stato adottato da Nicole Minetti, all’origine della procedura per ottenere la grazia, ma anche di uno scandalo internazionale. Julio, capocantiere, parlando con il giornalista uruguaiano Marcelo Umpierrez, racconta: «Quel bambino ci era entrato nel cuore. Mia moglie lo aveva conosciuto perché lavorava nella sede dell’Inau (Istituto del Bambino e dell'Adolescente dell'Uruguay) per una società esterna.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

nicole minetti il bambino affidato a un altra coppia in uruguay la sua cameretta era gi224 pronta ce lhanno portato via senza motivo
© Ilmessaggero.it - Nicole Minetti, il bambino affidato a un'altra coppia in Uruguay: «La sua cameretta era già pronta. Ce l?hanno portato via senza motivo»

Notizie correlate

Nicole Minetti, i media dell’Uruguay: “Il figlio per 2 anni affidato a un’altra coppia che voleva adottarlo”Roma, 30 aprile 2026 – Dall'Uruguay arrivano novità sull'adozione del figlio di Nicole Minetti.

Grazia a Minetti, parla la famiglia che doveva adottare il bambino: “Ce l’hanno tolto senza motivo. Aveva passato anche Natale e compleanno con noi”Hanno parlato ai microfoni dell’emittente uruguaiana Telenoche i due genitori della famiglia incensurata che dal 2018 aveva avviato le pratiche per...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Dalla salute del figlio adottivo (conteso ai genitori naturali in Uruguay) alla storia con Cipriani: i dubbi sulla grazia a Minetti; L'adozione del figlio in Uruguay, la scomparsa della madre biologica: i dubbi sulla grazia a Minetti; Nicole Minetti, le molte vite tra Ibiza, Uruguay e Milano: il bambino, Giuseppe Cipriani e la grazia che adesso fa discutere; Nuove verifiche su eventuali procedimenti penali in corso su Minetti.

nicole minetti nicole minetti il bambinoNicole Minetti, le molte vite tra Ibiza, Uruguay e Milano: il bambino, Giuseppe Cipriani e la grazia che adesso fa discutereDalla tv alla politica con Silvio Berlusconi, dal caso Ruby alla grazia: Nicole Minetti - per tutti l'ex igienista dentale - resta da vent’anni uno dei nomi più discussi della cronaca italiana. Poi Ib ... vanityfair.it

nicole minetti nicole minetti il bambinoNicole Minetti, l'Italia chiede informazioni all'Uruguay tramite Interpol. L'ex capo Inau: «Adozione avvenne secondo la legge»Nel caso Nicole Minetti interviene l'Interpol. Nelle ultime ore è infatti stata recapitata dall'Italia all'Uruguay una richiesta di informazioni sulla procedura di ... ilmessaggero.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.