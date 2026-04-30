Dall'Uruguay arrivano aggiornamenti sulla situazione legale del figlio di Nicole Minetti. Secondo quanto riportato dai media locali, il bambino è stato affidato a un'altra coppia per un periodo di due anni, durante i quali è stato l'oggetto di una procedura di affidamento. La vicenda coinvolge procedure di adozione e decisioni giudiziarie relative alla tutela del minore. La notizia è stata diffusa nel paese sudamericano e ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica locale.

Roma, 30 aprile 2026 – Dall' Uruguay arrivano novità sull' adozione del figlio di Nicole Minetti. Secondo quanto rende noto la tv Telenoche, il bambino ha vissuto per due anni, seppur part-time, con un'altra coppia di Maldonado che puntava alla sua adozione, poi negata dall'Istituto Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza (Inau). Il network televisivo ha sentito i due aspiranti genitori e le loro dichiarazioni smentirebbero, dunque, la tesi che il piccolo non avesse alcuna famiglia disponibile ad adottarlo, eccezion fatta per la ex consigliera regionale lombarda e del compagno Giuseppe Cipriani. La coppia sudamericana afferma di aver avuto contatti con il bambino e di aver avviato la procedura di preadozione prima che l'Inau prendesse la sua decisione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nicole Minetti, i media dell’Uruguay: “Il figlio per 2 anni affidato a un’altra coppia che voleva adottarlo”

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