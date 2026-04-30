La famiglia che nel 2018 aveva avviato le pratiche per adottare un bambino, poi affidato a Nicole Minetti, ha rilasciato dichiarazioni all’emittente uruguaiana Telenoche. I genitori hanno affermato che il bambino le è stato tolto senza motivo, nonostante avesse passato anche il Natale e il compleanno con loro. La coppia, incensurata, ha espresso il proprio disappunto per la decisione presa senza spiegazioni ufficiali.

Hanno parlato ai microfoni dell’emittente uruguaiana Telenoche i due genitori della famiglia incensurata che dal 2018 aveva avviato le pratiche per l’adozione del bambino poi finito al centro della grazia a Nicole Minetti. Dopo le rivelazioni emerse dall’inchiesta del Fatto Quotidiano sul Minetti-gate, la famiglia ha così deciso di farsi avanti per bocca del padre che, in lacrime, smentisce il racconto secondo il quale quel bambino non trovava una famiglia che lo volesse adottare perché malato. E lo ha fatto con un’intervista, che qui riportiamo integralmente, al canale televisivo locale. “Io ho iniziato a lavorare all’INAU e ho cominciato ad avere contatti con il bambino e, beh, ho iniziato a informarmi se fosse possibile adottarlo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazia a Minetti, parla la famiglia che doveva adottare il bambino: “Ce l’hanno tolto senza motivo. Aveva passato anche Natale e compleanno con noi”

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