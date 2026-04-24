Muharemovic Inter base d’intesa e apertura totale! Ecco perché la sua volontà può essere decisiva

In vista della prossima stagione, il club nerazzurro sta lavorando per rinforzare il reparto difensivo e ha raggiunto un accordo di massima con un calciatore proveniente dal Sassuolo. La trattativa si basa su una base d’intesa e l’apertura totale del giocatore, le cui decisioni potrebbero influenzare in modo decisivo il futuro del trasferimento. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli prima di finalizzare l’operazione.

Bisseck Inter, non solo il ritorno in campo dall’infortunio: avviati i dialoghi per il rinnovo! Il punto Mercato Juve, avanza Alisson ma l’affare col Liverpool è complicato: Spalletti indica il piano B dalla Serie A! Napoli Cremonese, Conte in allarme: un big a rischio forfait! Preallertato il suo sostituto Bisseck Inter, non solo il ritorno in campo dall’infortunio: avviati i dialoghi per il rinnovo! Il punto Tomori alla Gazzetta: «Tornare in Champions è troppo importante! Su Leao e sul mio futuro rispondo così» Totti Roma, l’addio di Ranieri...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Muharemovic Inter, base d’intesa e apertura totale! Ecco perché la sua volontà può essere decisiva Notizie correlate Mercato Napoli, sprint per Alisson Santos: intesa totale con lo Sporting! Decisiva la volontà del brasiliano: il retroscenaMercato Napoli, sprint per Alisson Santos: intesa totale con lo Sporting! Decisiva la volontà del brasiliano: il retroscena Immobile Bologna,... Leggi anche: Baroni, futuro in bilico: ecco perchè la trasferta di Genova può essere decisiva Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Carnevali su Muharemovic: Big italiana o inglese, il prezzo cambia. Inter in pole, ma occhio alla Juve; Inter, una difesa tutta nuova per Chivu: da Muharemovic a Mancini, ecco chi può arrivare; Inter-Sassuolo: Muharemovic, le cifre. Possibile inserimento di un giovane come contropartita; Da Koné a Muharemovic: i nomi della rivoluzione estiva dell’Inter. Inter, non solo Muharemovic: per la difesa rispunta un altro nome già cercatoMuharemovic potrebbe e dovrebbe essere il primo rinforzo per la difesa dell'Inter ma i nerazzurri puntano al doppio colpo ... fcinter1908.it Muharemovic all’Inter: la svolta è vicina, ecco cosa mancaIl giocatore ha trovato un’intesa su tutto. I club parlano per studiare la formula: prestito con obbligo e un giovane in neroverde ... corrieredellosport.it #Muharemovic ha detto sì all'#Inter con grande entusiasmo: il difensore bosniaco ha accettato l'idea di un contratto fino al 2031 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro a salire. @Gazzetta_it - facebook.com facebook GdS - #Inter, Muharemovic dice sì: il contratto e la valutazione del Sassuolo x.com