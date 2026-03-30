Mercoledì 8 aprile 2026, alle Fonderie Limone di Moncalieri, si terrà la prima dello spettacolo “Vangeli”, una produzione del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale diretta da Gabriele Vacis. La rappresentazione sarà presentata per la prima volta in Italia, con una regia firmata dal regista. Lo spettacolo è inserito nella programmazione del teatro per questa stagione.

Debutta mercoledì 8 aprile 2026 alle Fonderie Limone di Moncalieri lo spettacolo “Vangeli”, nuova produzione del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, diretta da Gabriele Vacis. Lo spettacolo sarà in scena fino al 19 aprile 2026, con repliche dal martedì al venerdì alle 20.45, il sabato alle 19.30 e la domenica alle 16. “Vangeli” è il secondo capitolo della “Trilogia dei libri”, progetto pluriennale avviato con “Antico Testamento”. Il lavoro nasce dalla collaborazione tra il Teatro Stabile di Torino e la Compagnia PoEM e si concentra sui testi sacri delle religioni monoteiste. Dopo una precedente indagine sui conflitti contemporanei con “Trilogia della guerra”, il nuovo percorso si sposta sulle scritture religiose, interrogandosi sul loro significato nel presente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Debutta “Vangeli” alle Fonderie Limone di Moncalieri: la nuova regia di Gabriele Vacis, una prima nazionale

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