Eva Henger ha annunciato il suo debutto come regista attraverso un'intervista in cui parla delle sue esperienze. Ha spiegato di aver imparato a non dare peso ai giudizi esterni e di aver scelto di seguire ciò che la rende felice. Nell'intervista ha anche affrontato temi come le paure, l'amore, la disciplina e il coraggio che l'hanno accompagnata in questo percorso.

Ci sono interviste in cui le risposte arrivano subito, dritte, quasi automatiche. E poi ce ne sono altre in cui bisogna restare in ascolto un po’ di più, perché il senso non è nelle parole singole, ma nei passaggi, nelle pause, nei cambi di tono. Questa è una di quelle. Parlare con Eva Henger oggi significa incontrare una persona che ha attraversato molte versioni di sé. Non le nega, non le rivendica tutte allo stesso modo, ma le tiene insieme. Senza bisogno di dimostrare niente. È forse questa la cosa che colpisce di più: non c’è costruzione, non c’è difesa. C’è una forma di consapevolezza che non ha fretta. Il punto di svolta, racconta in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, è stato quando ha capito che il tempo non è infinito. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Eva Henger debutta alla regia, l'intervista: “Ho imparato a ignorare i giudizi e a scegliere la mia felicità”

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