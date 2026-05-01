Sabato 2 maggio 2026 alle 16:00 si terrà la partita tra Newcastle e Brighton. Le formazioni ufficiali sono state rese note e si discute di quote e pronostici, con una preferenza per i Seagulls. La squadra di casa sta attraversando un finale di stagione difficile, e a quattro giornate dalla fine del campionato resta in bilico con 12 punti ancora in palio e un vantaggio di otto punti sul Tottenham.

La stagione del Newcastle si sta concludendo in modo deludente, tanto è vero che i Magpies a quattro giornate dalla fine (12 punti in palio) non sono ancora aritmeticamente salvi (+8 sul Tottenham). L’eliminazione dalla Champions League, seguita dalla sconfitta casalinga nel derby contro il Sunderland e da altre tre sconfitte consecutive, hanno aumentato la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Newcastle-Brighton (sabato 02 maggio 2026 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Meglio i Seagulls

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