Sunderland-Brighton sabato 14 marzo 2026 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Seagulls favoriti

Sabato 14 marzo 2026 alle 16:00 si disputerà la partita tra Sunderland e Brighton. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote dei bookmaker indicano i Seagulls come favoriti. La stagione del Sunderland si è rivelata sorprendente, con risultati superiori alle aspettative, mentre il Brighton si presenta come una delle squadre più in forma del campionato.

La stagione del Sunderland è stata eccezionale, al di sopra delle aspettative, ma la squadra sarà sicuramente profondamente delusa dall’eliminazione in FA Cup contro il Port Vale la scorsa settimana, soprattutto perché gli uomini di Régis Le Bris non avevano altro a cui pensare, visto che la permanenza nella categoria è ormai un fatto acquisito.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sunderland-Brighton (sabato 14 marzo 2026 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Seagulls favoriti Articoli correlati Sunderland-Brighton (sabato 14 marzo 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiLa stagione del Sunderland è stata eccezionale, al di sopra delle aspettative, ma la squadra sarà sicuramente profondamente delusa dall’eliminazione... Brighton-Sunderland (sabato 20 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occhio al giallo!Solo un punto nelle ultime tre giornate per un Brighton che comunque è a sole tre lunghezze dal quinto posto in una classifica della massima serie... Tutto quello che riguarda Sunderland Brighton sabato 14 marzo... Temi più discussi: Pronostico Sunderland-Brighton: analisi e probabili formazioni 14/03/2026 Premier League; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Sunderland AFC - Brighton & Hove Albion | pronostico & migliori quote | 14.03.2026; Brighton await Kaoru Mitoma scan before Sunderland trip as Fabian Hurzeler offers update. Premier League 2025-2026: Sunderland-Brighton, le probabili formazioniAllo Stadium of Light di Sunderland va in scena una delle gare in programma sabato nel massimo campionato inglese. sportal.it Pronostico Sunderland-Brighton: da gennaio si segna con il contagocceSunderland-Brighton è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Sunderland, Le Fée: "A Roma ero triste perché non mi divertivo. Ho scelto l'Inghilterra per Le Bris" bit.ly/4rRmG68 #AsRoma x.com [MISTER FOOTBALL] "GARY ROWELL ed il suo Sunderland" di Roberto Gotta Una delle prime immagini che ricordo dal settimanale Shoot, quella di Rowell. Con la maestosa, semplice divisa del Sunderland fine anni Settanta, soprattutto con il bellissimo stem - facebook.com facebook