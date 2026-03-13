Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha annunciato che la squadra si concentrerà sulla solidità difensiva e sui calci piazzati in vista della partita contro la Juventus. La sfida si svolgerà in trasferta e rappresenta un momento importante per i friulani, che intendono mettere in campo strategie specifiche per affrontare i bianconeri, considerati tra i più forti del campionato.

La sfida in casa della Juventus rappresenta il momento cruciale per l’Udinese, con Kosta Runjaic che definisce i bianconeri come una delle formazioni più potenti del campionato. L’incontro si giocherà domani in anticipo, con il tecnico tedesco che punta sulla concentrazione e sul sostegno del pubblico per rendere difficile la vita agli avversari. La squadra friulana deve preparare una difesa ermetica e sfruttare al meglio le situazioni di calcio piazzato. Il mister Runjaic ha messo in luce la necessità di un gioco eccellente per ottenere punti contro una realtà calcistica di alto livello. Non è ancora possibile parlare di risultati futuri, ma solo di strategie da adottare per contrastare la qualità dei giocatori avversari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine-Juve: Runjaic punta su difesa e calci piazzati

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