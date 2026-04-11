Nella sfida tra Inter Miami e New York Red Bulls, si attende una partita ricca di tensione e dettagli tecnici. Sono state diffuse le formazioni ufficiali, con dati sulle prestazioni recenti delle due squadre e informazioni sui canali televisivi e lo streaming online disponibili per seguire l’incontro in diretta. Nel frattempo, il responsabile della Major League Soccer ha commentato le strategie adottate dall’attaccante più rappresentativo della squadra di casa.

2026-04-11 00:13:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Notizie sulla squadra Inter Miami-New York Red Bulls. Il terzino destro Facundo Mura (caviglia) e il terzino sinistro Sergio Reguilon (bicipite femorale) sono in dubbio per Miami. Tadeo Allende non si è allenato questa settimana a causa di un infortunio non meglio specificato, quindi Suarez, 39 anni, potrebbe ricominciare. New York ha vinto 4-2 in casa contro Cincinnati domenica scorsa, dopo aver perso 6-1 a Charlotte nella partita precedente del 21 marzo. “Sono completamente diversi rispetto alla scorsa stagione”, ha detto Mascherano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Inter Miami-New York Red Bulls: formazioni, statistiche e anteprime, canali TV e dettagli in diretta streaming online mentre il boss della MLS parla delle tattiche di Messi

Formazioni, statistiche e anteprime, inclusi TV e live streaming per guardare Lionel Messi, notizie sulla squadra e pronosticiIl difensore centrale Robin Jansson (piede) e i centrocampisti Joran Gerbet (ginocchio) e Luis Otavio (coscia) sono infortunati.

Formazioni, statistiche, TV, streaming, pronostici e anteprime della LigaIl Real Madrid ospita la Real Sociedad sabato sera sapendo che una vittoria potrebbe portarli in vetta alla Liga.

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Messi, Inter Miami aim for first win at Nu Stadium vs. revamped Red Bull New YorkInter Miami is unbeaten in seven games across all competitions, but seeking a win after ties in four of past five. miamiherald.com

Preview: Inter Miami vs New York Red Bulls - prediction, team news, lineupsSports Mole previews Saturday's Major League Soccer clash between Inter Miami and New York Red Bulls, including predictions, team news and possible lineups. sportsmole.co.uk