ECCELLENZA | I TIFOSI SE LA PRENDONO CON IL CLUB Calderini difende la sua Sangio | Una sconfitta immeritata

La sconfitta della Sangiovannese contro la Rondinella ha scatenato le proteste dei tifosi, che accusano il club di aver subito un arbitraggio sfavorevole. Calderini difende la sua squadra, sostenendo che i suoi giocatori hanno mostrato impegno e che il risultato non rifletteva le reali differenze in campo. La partita si è decisa in modo spettacolare con un tiro da fuori area del terzino Ricchi, lasciando i supporter ancora più delusi.

Si è fermata dopo cinque giornate la serie positiva della Sangiovannese. A far la voce grossa nell'ultimo turno è stata la Rondinella, che per merito di una prodezza balistica del terzino Ricchi ha vinto con il minimo scarto una partita che gli azzurri di Calderini non meritavano assolutamente di perdere. È proprio lo stesso allenatore, nel post gara, a essere rammaricato: "Siamo stati sfortunati, abbiamo avuto le occasioni sia nel primo tempo che nel secondo per poter quantomeno arrivare a prendere un punto ma a far la differenza è stata la marcatura di Ricchi che ha trovato il classico gol della domenica.

Eccellenza: gli azzurri in campo nell’anticipo contro il Valentino Mazzola. Diallo, Bardotti, Rossi, Falugiani o Fiaschi dall’inizio. Sangio, Calderini oggi si affida al turnoverOggi la Sangiovannese scende in campo contro il Valentino Mazzola, con alcune novità in formazione.

La Sangio va in bianco. Calderini, ora c’è la CoppaLa Sangiovannese pareggia 0-0 contro Valentino Mazzola, ma non basta.

