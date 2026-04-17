La lettera del sindaco di Tel Aviv per salvare il gemellaggio modificata in comune a Milano | la denuncia dei Verdi

I Verdi hanno denunciato che la lettera inviata dal sindaco di Tel Aviv, destinata a rafforzare il gemellaggio con una città italiana, è stata modificata in modo non ufficiale presso il Comune di Milano. Secondo quanto riportato, il documento, un file Word modificabile, presenta variazioni rispetto alla versione originaria. La questione è stata resa nota attraverso una comunicazione pubblica, senza ulteriori dettagli sulle modifiche apportate.

"Abbiamo ricevuto e letto il documento ufficioso, un file word modificabile, la cui ultima modifica risulta di una persona dipendente del Comune di Milano": a dirlo sono i consiglieri comunali Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini relativamente alla lettera inviata dal primo cittadino di Tel Aviv Ron Huldai per non interrompere il gemellaggio con la città di Milano.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Gemellaggio Milano-Tel Aviv, la lettera del sindaco Huldai a Sala: “Un ponte di dialogo vitale”. L’ira dei Verdi: “Inaccettabile non interromperlo”Milano, 17 aprile 2026 – Egregio sindaco di Milano, caro amico Giuseppe Sala, Illustri colleghi e amici, Ci sono momenti in cui le città non si... Milano verso la fine del gemellaggio con Tel Aviv, Fiano: “Se voglio lasciare il Pd? Difficile rimanere”Emanuele Fiano, esponente del Pd e di Sinistra per Israele, dopo che il Partito ha chiesto al sindaco di Milano Beppe Sala di interrompere il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milano non ferma il gemellaggio con Tel Aviv. Sala: Condanno Netanyahu, ma serve il dialogo; Palazzo Marino. Nota del Sindaco di Milano Giuseppe Sala; Gemellaggio Milano-Tel Aviv, la lettera del sindaco Huldai a Sala: Un ponte di dialogo vitale. L’ira dei Verdi: Inaccettabile non interromperlo; Gemellaggio Milano-Tel Aviv, il sindaco Sala tira dritto: Manteniamo il dialogo. Ma è polemica. La lettera del sindaco di Tel Aviv per salvare il gemellaggio modificata in comune a Milano: la denuncia dei VerdiAbbiamo ricevuto e letto il documento ufficioso, un file word modificabile, la cui ultima modifica risulta di una persona dipendente del Comune di ... fanpage.it Gemellaggio Milano-Tel Aviv, la lettera del sindaco Huldai a Sala: Un ponte di dialogo vitale. L’ira dei Verdi: Inaccettabile non interromperloLa decisione presa alla fine da Sala di non congelare i rapporti con la città israeliana, come richiesto dalla segretaria Dem Uguccioni , scatena aspre critiche e qualche sospiro di sollievo. I più ... msn.com La premier in una nota si congratula con Beirut e Tel Aviv per l'accordo raggiunto con la mediazione Usa - facebook.com facebook Gli uomini a disposizione di coach Nenad Jakovljevic per Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna x.com