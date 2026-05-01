Nell’ottava tappa di Pechino Express 2026, l’alleanza tra le coppie Raccomandati e Rapper si è conclusa a causa di ritorsioni tra le coppie over 40. La tappa si è svolta in una regione della Cina e ha portato alla selezione delle coppie che si contenderanno il biglietto per la finale in Giappone. La gara ha visto momenti di tensione e cambi di strategia tra i partecipanti.

L ’ultima avventura di Pechino Express 2026 nella misteriosa Cina si è conclusa con i nomi delle coppie che potranno volare in Giappone per la finale. L’ottava puntata ha rivelato antipatie impossibili oramai da nascondere. Tutti i concorrenti si sono tolti i metaforici sassolini dagli zaini, in particolare i Rapper. Finale di “Pechino Express 2025”: la proclamazione dei vincitori è da brividi X Leggi anche › A “Pechino Express 2026” è arrivata una nuova coppia: le pagelle della settima tappa L’alleanza ora non più segreta con I Raccomandati ha creato malumori, soprattutto quando il duo milanese ha definito le DJ e i Veloci la compagnia delle RSA.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nell'ottava tappa l'alleanza tra i Raccomandati e i Rapper si rompe a causa delle vendette delle coppie over 40

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