Al GF Vip l'alleanza delle bionde si rompe Mussolini litiga con Elia e la fa piangere | Volpe interviene

Al GF Vip, l'alleanza tra le concorrenti note per i capelli chiari si è sgretolata a seguito di un episodio tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia. La discussione è scoppiata in cucina, dove Elia ha reagito con rabbia alle bugie che le sono state dette, portando le due a un confronto acceso. Volpe è intervenuta nel corso della lite, che si è conclusa con le lacrime di Elia.

"L'alleanza delle bionde" al GF Vip è scoppiata per causa di Alessandra Mussolini. Antonella Elia ha perso la pazienza per via delle bugie che le sono state raccontate e tra le due donne è nata un'accesa lite in cucina. Adriana Volpe, la terza coinvolta nel patto, è intervenuta per consolare la coinquilina, che è scoppiata a piangere.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il presunto cachet di Alessandra Mussolini al GF Vip accende il dibattito: compenso garantito anche in caso di uscita anticipata. Tutti i dettagli. - facebook.com facebook