A vincere la seconda tappa dell' adventure game di Sky la super coppia delle DJ Screzi tra i Rapper e le Albiceleste

Da iodonna.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda tappa di Pechino Express 2026, la coppia composta dalle DJ ha conquistato la vittoria. Durante la puntata, i rapper e le Albiceleste hanno avuto alcuni screzi, mentre i concorrenti hanno attraversato il mare per raggiungere l’isola di Giava. La gara ha visto anche altri passaggi, tra cui la fuga dal duello con la coppia degli Ex.

N ella seconda puntata di Pechino Express 2026 – oltre l’Oriente i concorrenti hanno cercato di schivare il temuto duello con la coppia degli Ex e hanno solcato il mare per arrivare sull’isola di Giava. Molti i battibecchi tra Gaia e Agnese delle Biondine: il rapporto madre e figlia è sempre più difficile. Sono nate simpatie e alleanze tra i giovanissimi Raccomandati e i Rapper mentre ci sono state scintille con le poco educate Albiceleste e i Comedian. Finale di “Pechino Express 2025”: la proclamazione dei vincitori è da brividi X Leggi anche › Riso e surf: le pagelle della prima puntata di “Pechino Express 2026? Pechino Express 2026, le tappe della seconda puntata, classifica delle coppie, vincitori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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