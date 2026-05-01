Nel Piano sanità anche il polo cinofilo di Comunità

Ieri mattina si è svolto a Perugia, presso la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, il convegno regionale dedicato al Piano Sanità. Durante l'incontro sono stati discussi vari aspetti legati al settore sanitario, tra cui anche il ruolo del polo cinofilo di Comunità. L'evento ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, che hanno approfondito le varie componenti del piano e le sue applicazioni pratiche.

Ieri mattina alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori a Perugia c’è stato il convegno regionale “ Sistema Umbria per la salute e il benessere degli animali ”, un evento che ha sancito l’integrazione ufficiale della sanità veterinaria all’interno della futura programmazione sociosanitaria dell’Umbria. La giornata, coordinata dal dirigente del servizio regionale Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare Salvatore Macrì, ha riunito i principali attori del territorio, dalle istituzioni regionali all’Università degli Studi di Perugia, passando per le Usl, i Comuni e le associazioni protezionistiche, per discutere una strategia comune basata sulla prevenzione e sulla sorveglianza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nel Piano sanità anche il polo cinofilo di Comunità Notizie correlate Sanità nel milanese: nuove Case di Comunità, il piano acceleraL'Asst Rhodense ha dato il via a una fase cruciale per la sanità territoriale del milanese, inaugurando nel mese di marzo quattro nuove Case di... IL VIDEO | Case della comunità nel sud pontino e primo Ospedale di comunità: “Un nuovo modello di sanità”E’ stata una giornata importante per la sanità della provincia di Latina e in particolare per quella del sud pontino. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Nel Piano sanità anche il polo cinofilo di Comunità; Riforma Ssn. Cittadinanzattiva in audizione: Sia contestuale e coordinata rispetto al Piano sanitario nazionale; Lazio senza infermieri, dalla Regione un piano da 74 milioni per assumere nuovo personale. I numeri; Ia in sanità, il piano Ue entra nella pratica clinica. Cosa cambia per i medici. Sanità, il nuovo Piano Vaccini. Meningite B è gratis. Papilloma per maschiDa sabato con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale è in vigore il nuovo piano vaccini che amplia l’offerta per anziani, adolescenti, bambini. L’obiettivo è mantenere a zero il virus della polio e ... affaritaliani.it Sogliano Cavour: donna muore nell’incendio della sua abitazione Le fiamme si sono propagate in pochi secondi nell’appartamento al piano terra. La vittima era su una sedia a rotelle - facebook.com facebook