Nel nome di Simoncelli Liriche e foto al Ridotto

A un anno dalla scomparsa di Stefano Simoncelli, poeta noto per le sue liriche, si susseguono eventi e iniziative per commemorarlo. Al Ridotto sono esposte fotografie e testi che ne ricordano il percorso artistico. La rassegna si inserisce in una serie di manifestazioni che continuano a celebrare la sua figura e il suo contributo alla poesia italiana. Le iniziative sono rivolte a chi ha condiviso l’emozione delle sue parole.

Si moltiplicano le iniziative per ricordare Stefano Simoncelli, poeta che ha lasciato una traccia indelebile in chi si emoziona ancora sulle parole alate della poesia, scomparso esattamente a maggio dell’anno scorso. Dedicato a lui è, infatti, anche il reading organizzato per domani pomeriggio a margine della mostra che porta la firma di Maurizio Cecchetti, giornalista e critico d’arte. Si tratta dell’esposizione "La forma del libro, la forma del mondo. Il caso Medusa fra arte e scrittura. Dal libro d’artista alla microeditoria" ospite in questi giorni nella Galleria d’Arte comunale del Palazzo del Ridotto. Qui, alle 17, veleggeranno ancora...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nel nome di Simoncelli. Liriche e foto al Ridotto Apa yang Terjadi pada Marco Simoncelli di MotoGP Malaysia Notizie correlate Addio all’«arco degli innamorati» nel Salento, il crollo nella notte di San Valentino: com’è ridotto adesso – FotoL’arco dei faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno, conosciuto come Arco dell’Amore, si è sbriciolato completamente in mare. Al Liceo Falcone confronto a suon di liriche tra amore e realtàIl poeta Luca Minola sarà l’ospite d’onore alla tradizionale mattinata del Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo, organizzata nell’ambito... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nel nome di Simoncelli. Liriche e foto al Ridotto; Marco Simoncelli 2026: news, biografia e risultati | Dueruote | Dueruote; Dunlop CIV 2026, Misano: i temi caldi del weekend, dalla Superbike alla Moto4; Una scelta per la PACE: l’obiezione di coscienza ieri, oggi, domani. Nel nome di Simoncelli. Liriche e foto al RidottoDomani l’iniziativa a un anno dalla scomparsa del poeta di Cesenatico. Leggeranno le opere alla galleria d’arte Stefano Maldini e Giancarlo Sissa. ilrestodelcarlino.it Occhi nel team Simoncelli. Nell’Olimpo delle moto: Pronto a dare il massimoSi chiama Tommaso Occhi, è di Masi Torello, classe 2003 e gareggerà nel Campionato Mondiale MotoE 2025, categoria elettrica della MotoGp, con il celebre team Sic58, squadra corse di Paolo Simoncelli, ... ilrestodelcarlino.it Il Misano World Circuit Marco Simoncelli, già Circuito Internazionale Santamonica fino al 2006 e solamente Misano World Circuit dal 2006 al 2012, è un circuito motociclistico situato nel comune italiano di Misano Adriatico, in provincia di Rimini, precisamente - facebook.com facebook