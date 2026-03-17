Al Liceo Falcone confronto a suon di liriche tra amore e realtà

Al Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo si svolge una mattinata dedicata alla poesia, con il poeta Luca Minola come ospite d’onore. L’evento, inserito tra le attività orientative, si tiene in occasione della Giornata Mondiale della Poesia e prevede un confronto tra le sue liriche che esplorano i temi di amore e realtà. La mattinata coinvolge studenti e docenti e si svolge nella cornice dell’istituto.

Il poeta Luca Minola sarà l’ospite d’onore alla tradizionale mattinata del Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo, organizzata nell’ambito delle attività orientative, per celebrare la Giornata Mondiale della Poesia. Al centro una Lettura-Workshop sul tema: “L’amore e la realtà della poesia”. È poi prevista la lettura delle poesie “falconiane” sul tema del futuro, composte per l’occasione da alcuni studenti, docenti e collaboratori scolastici dell’Istituto. L’evento è in programma giovedì 19 marzo 2026 dalle 11 alle 13 nell’Aula Magna del Liceo “Falcone” di Bergamo, in via Dunant, 1. A fare gli onori di casa, la dirigente scolastica... 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Al teatro di via Dante si parla d’amore. Un intreccio tra realtà e finzioneSabato alle 21, il Teatro di via Dante ospita Rapsodia d’Amore, con Corinna Grandi e Sergio Sgrilli. Leggi anche: Sfilata di moda coreana al Liceo Linguistico “Falcone” di Bergamo Approfondimenti e contenuti su Liceo Falcone Discussioni sull' argomento Gli studenti del Liceo Borsellino e Falcone al convegno su IA e pari opportunità; Messina, nasce al Cirs la Biblioteca Mario Falcone: lettura e pensiero critico per i giovani; liceo al ministero contro violenza di genere loc; Coppa Student 2026: il Del Prete Falcone tra le 12 finaliste a Cervia. Al Liceo Falcone confronto a suon di liriche tra amore e realtàIl poeta Luca Minola sarà l’ospite d’onore alla tradizionale mattinata del Liceo Linguistico Giovanni Falcone di Bergamo, organizzata nell’ambito delle attività orientative, per celebrare la Giornat ... bergamonews.it Ragazza iscritta al primo anno di università a Milano, con diploma di liceo linguistico G.Falcone di Bergamo, con certificazione di spagnolo B2 è disponibile per ripetizioni e aiuto compiti a ragazzi delle elementari e medie Abita a Tagliuno ed è automunita Per - facebook.com facebook