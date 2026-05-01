Nel memoriale Nicolosi tutti coinvolti | Dc Pci e cooperative rosse

Nel memoriale di Rino Nicolosi si parla di diversi soggetti coinvolti nel settore degli appalti pubblici, tra cui partiti politici e cooperative di matrice rossa. Nicolosi viene citato come figura centrale nel rapporto tra queste realtà e il sistema degli appalti, inserendo il suo nome in modo diretto nel dossier «Mafia e Appalti». La narrazione mette in evidenza il suo ruolo all’interno di questa rete.

Il nome di Rino Nicolosi compare a pieno titolo nel contesto del dossier «Mafia e Appalti». Non come semplice riferimento marginale, ma come protagonista di una ricostruzione interna al sistema. Ingegnere «riformista» della Democrazia Cristiana, catanese, due volte presidente della Regione Siciliana tra il 1985 e il 1992, Nicolosi consegna alla fine della sua vita una narrazione che scardina la rappresentazione ufficiale della gestione degli appalti in Sicilia. Nei memoriali inviati nel 1997 alle procure di Catania e Palermo, Nicolosi scrive senza ambiguità: «Le decisioni sugli appalti più rilevanti non venivano assunte nelle sedi istituzionali».🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nel memoriale Nicolosi tutti coinvolti: Dc, Pci e cooperative rosse Notizie correlate Leggi anche: Quelli che il Colle è loro monopolio. Parte già la corsa tra ex Dc ed ex Pci Duemila farfalle rosse: inaugurato il memoriale per le 168 vittime della scuola di MinabSi chiama “Memoriale dei bambini martiri di Minab”, ed è stato realizzato dal Centro per le Arti Architettoniche Islamiche esattamente sul sito della...