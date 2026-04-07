Quelli che il Colle è loro monopolio Parte già la corsa tra ex Dc ed ex Pci

Mentre il Parlamento si prepara ad affrontare la scelta del nuovo Presidente della Repubblica, la discussione si concentra principalmente sul centrodestra, con alcuni esponenti di ex formazioni politiche di centrosinistra che già si muovono per definire le candidature. La maggioranza di governo, invece, si dedica principalmente alle questioni di routine legislative o a eventuali sostituzioni di incarichi ministeriali. La partita per il Quirinale si svolge dunque su un piano ancora piuttosto ristretto.

La corsa per il Quirinale è già iniziata. Ma riguarda solo il centrosinistra visto che la coalizione di governo è più affaccendata sul prosieguo della legislatura o al più sulla sostituzione di un sottosegretario. Il Colle alto è il vero grande obiettivo del campo largo o larghissimo. Anzi, viene considerato una sorta di fortino che non può mai essere valicato dagli esponenti del campo avverso. Guai a far avvicinare il centrodestra. In estrema sintesi, il concetto base è molto semplice: il Quirinale è nostro. Punto. Ed è la ragione per cui da quelle parti c'è già una rosa di nomi pronta a giocarsela fino in fondo nel 2029, a seconda dalla nuova conformazione del Parlamento che uscirà dalle prossime elezioni politiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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