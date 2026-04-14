Duemila farfalle rosse | inaugurato il memoriale per le 168 vittime della scuola di Minab

Si chiama “Memoriale dei bambini martiri di Minab”, ed è stato realizzato dal Centro per le Arti Architettoniche Islamiche esattamente sul sito della ex scuola femminile. Il suo obiettivo è quello di commemorare le 168 vittime e i 95 feriti della scuola di Minab, colpita il 28 febbraio da quello che sembra essere stato a tutti gli effetti un missile Tomahawk statunitense. Il Memoriale per ricordare i bambini martiri di Minab. Un’installazione temporanea fa rivivere il luogo di un massacro che forse nessuno di noi potrà mai davvero dimenticare: a realizzarla è stato il Centro per le Arti Architettoniche Islamiche dell’Ufficio artistico dell’Organizzazione per la diffusione dell’ideologia islamica, dopo aver analizzato 10 diversi progetti.🔗 Leggi su Open.online

Iran, raid colpisce scuola a Minab: i funerali delle vittime trasmessi dalla tv di StatoUna cerimonia funebre di massa si è svolta martedì in Iran per le 165 persone uccise, secondo quanto riferito dai media iraniani, in un attacco aereo...

Iran sotto assedio, dopo l'attacco alla scuola femminile a Minab sale a 148 il numero delle vittimeÈ salito a 148 il bilancio dei morti nell’attacco israeliano contro una scuola primaria femminile nella città iraniana di Minab.

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