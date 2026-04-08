Durante un collegamento in diretta, mentre era con i figli e i nipoti, la donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale che ha portato alla sua morte. Le due vetture si sono scontrate, causando danni gravi alla Dacia Duster e portando a un blackout improvviso dello schermo. La vicenda ha suscitato dolore tra i familiari, con una delle figlie che ha ricordato la madre come tutto per lei.

CEGGIA (VENEZIA) - Quando le due auto si sono scontrate, trasformando la Dacia Duster in una trappola mortale, Domnica Daradisc era collegata con i figli e i nipoti. La 55enne di origini moldave, seduta sul sedile del passeggero, era impegnata in una videochiamata di auguri e aggiornamenti, un momento di condivisione familiare a distanza che si è interrotto bruscamente: chi stava all'altro capo del telefono ha visto lo schermo diventare improvvisamente nero. Solo dopo, quando sulla Triestina sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, quando sono stati recuperati i documenti tra le lamiere ed è partita la corsa... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Domnica Daradisc? muore in diretta video con figli e nipoti: gli auguri ai familiari, poi l'incidente e lo schermo nero. Laura: «Eri tutto per me mamma»

Domnica Daradisc morta a 56 anni nell'incidente all'incrocio. L'auto si ribalta nel fosso: gravissimo il compagnoCHIARANO/CEGGIA - Un lunedì di Pasquetta macchiato dal sangue, quello di ieri, a Ceggia, dove nel tardo pomeriggio un incidente tra due auto...

Bimbo muore in un incidente in autostrada a Pasqua: era in moto con il padre, poi lo schianto con un’autoUn bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza: viaggiava con il padre in moto, poi lo schianto contro un'auto.

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