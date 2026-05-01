Neet fenomeno in crescita L’affondo del sindacato | Il sistema scolastico non è più adeguato

Negli ultimi tempi si assiste a un aumento dei giovani che non studiano né lavorano, comunemente chiamati Neet. Questo fenomeno riguarda ragazzi tra i 15 e i 29 anni e si manifesta con una condizione di inattività che spesso passa inosservata. Il sindacato ha espresso preoccupazione, sottolineando come il sistema scolastico attuale non risponda più alle esigenze di questa fascia di età. La questione solleva interrogativi sulla reale efficacia delle politiche di formazione e inserimento lavorativo.

Non è solo un acronimo, ma una condizione spesso invisibile e fraintesa. I Neet – giovani dai 15 ai 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi formativi – vengono spesso fraintesi come apatici o disinteressati, quando in realtà sono il prodotto di un sistema che fatica a orientarli e sostenerli. Roberto Canale, segretario generale di Nidil Cgil, ribalta questa prospettiva e punta il dito sulle carenze strutturali nel territorio spezzino: dalla scuola al mercato del lavoro, fino ai servizi di orientamento, delineando un quadro in cui i giovani restano soli, delle presenze silenziose ma dal grande potenziale. Che cosa vuol dire essere neet? "Questo acronimo subisce un’accezione negativa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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