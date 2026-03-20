Capitanata sotto attacco della criminalità Tutolo | Ho riportato la questione in Consiglio | servono più Stato più presidi e un sistema giudiziario adeguato al territorio

In un intervento in Consiglio, un rappresentante ha evidenziato come il territorio di Capitanata sia sotto pressione a causa dell’aumento della criminalità. Ha sottolineato l’esigenza di rafforzare la presenza dello Stato, incrementare i presidi di sicurezza e migliorare il sistema giudiziario locale per rispondere alle criticità. La discussione si è concentrata sulle misure necessarie per affrontare le problematiche di sicurezza pubblica.

. La provincia di Foggia sta vivendo una situazione che non può più essere definita emergenza: è un assedio quotidiano. Dall’inizio dell’anno si sono registrati 12 assalti ai bancomat nei nostri comuni, spesso con esplosioni notturne che fanno tremare interi palazzi e mettono a rischio la vita delle famiglie. In molti paesi si tratta della distruzione dell’unico sportello automatico, il che significa isolamento bancario per anziani, commercianti e residenti.È un attacco diretto alla tenuta sociale delle nostre comunità, già fragili e spopolate. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Capitanata sotto attacco della criminalità, Tutolo: “Ho riportato la questione in Consiglio: servono più Stato, più presidi e un sistema giudiziario adeguato al territorio” Articoli correlati La questione sicurezza: "Servono più agenti al commissariato"Un rafforzamento concreto del numero delle forze dell’ordine, con particolare attenzione al commissariato di Polizia di Montevarchi. Criminalità diffusa a Ottaviano, vertice in Prefettura: più vigilanza sul territorioNel corso dell’incontro è stata affrontata, alla presenza del Commissario Straordinario, la questione concernente la situazione dell’ordine e della... Tutti gli aggiornamenti su Capitanata sotto Discussioni sull' argomento Landini a Foggia per il No alla riforma Nordio: È un attacco all’indipendenza della magistratura; La premier Giorgia Meloni: Sul risarcimento a Sea Watch i giudici lasciano senza parole; Sanità di Capitanata; Unifg, Capitanata avvelenata: il convegno promosso dall’Azione Cattolica sul fenomeno delle ecomafie. Bancomat sotto attacco in Capitanata: incontro in Prefettura - facebook.com facebook