Sempre più giovani donne Disturbi alimentari fenomeno in crescita in Bergamasca

In Bergamasca, il numero di giovani donne affette da disturbi alimentari è in aumento. Il recente report del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats Bergamo evidenzia come il fenomeno coinvolga sempre più adolescenti e giovani adulte. I dati mostrano una crescita costante dei casi registrati nella provincia, confermando un trend in espansione tra le fasce d’età più giovani.

L'ANALISI. L'ultimo report del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats Bergamo dedicato ai Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione restituisce una fotografia chiara: in provincia il fenomeno è in crescita e coinvolge fasce d'età sempre più giovani. Nel periodo 2019-2023 in provincia di Bergamo sono stati identificati 1.370 soggetti con diagnosi riconducibile ai Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA). Nel quinquennio, la prevalenza periodale è pari a 12,4 casi ogni 10.000 assistiti, indicando una presenza significativa del fenomeno sul territorio. Osservando l'andamento annuale, la prevalenza puntuale mostra una crescita nel tempo, passando da 6,1 casi ogni 10.

