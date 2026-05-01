Né scendere né salire | l’Atalanta nel limbo del 7° posto e della Conference aspettando la Lazio

L’Atalanta si trova in una posizione di mezzo classifica, tra il settimo posto e la qualificazione alla Conference League, con la squadra che aspetta i risultati della Lazio. La distanza dai primi posti è consistente, e al momento non ci sono segnali di un cambio di scenario imminente. La squadra bergamasca continua a giocare senza scendere o salire di molto nella graduatoria, in attesa di sviluppi nelle prossime partite.

Bergamo. La matematica non lo dice ancora, ma è realistico credere che il 7° posto che attualmente occupa l’Atalanta sia discretamente cristallizzato. D’altronde guardando sopra il vantaggio di Roma e Como di 7 punti sembra difficile da colmare nelle 4 giornate che restano, mentre il vantaggio su Bologna e Lazio, attualmente di +6, potrebbe bastare per evitare il sorpasso, soprattutto considerando che in calendario ci sarà lo scontro diretto da giocare però alla New Balance Arena. Insomma, la Dea con i suoi 54 punti sembra non poter né scendere, né salire. A livello di posizione, si intende. Si trova in un limbo decisamente particolare, visto che di fatto fino al 13 maggio non avrà la minima consapevolezza di ciò che quella posizione possa valere.🔗 Leggi su Bergamonews.it Sound on #AtalantaChelsea #UCL #GoAtalantaGo Notizie correlate Il grido del Papa alla veglia per la pace: «Nel regno di Dio nè spada nè drone»Leone invoca la pace, e dice che nel Regno di Dio «non c’è spada, né drone, né vendetta, né ingiusto profitto». Atalanta, rigori fatali: Motta ne para quattro e manda la Lazio in finale di Coppa ItaliaBergamo, 23 aprile 2026 – L’Atalanta spreca dal dischetto, nella fatale lotteria dei rigori, la possibilità di tornare a giocarsi la finale di Coppa...