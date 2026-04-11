Il grido del Papa alla veglia per la pace | Nel regno di Dio nè spada nè drone

Durante una veglia per la pace, il Papa ha invitato a riflettere sulla necessità di abbandonare armi e tecnologie militari, affermando che nel regno di Dio non ci sono spade né droni. Il suo messaggio si collega all’appello di un papa precedente, che aveva chiamato i governanti a fermarsi e a scegliere la pace. La manifestazione si è svolta in un clima di preghiera e solidarietà.

Leone invoca la pace, e dice che nel Regno di Dio «non c’è spada, né drone, né vendetta, né ingiusto profitto». Il Papa conclude la Veglia per la pace nella basilica di San Pietro, e le sue parole sono molte chiare: «Abbiamo qui un argine a quel delirio di onnipotenza che attorno a noi si fa sempre più aggressivo», e aggiunge che «viene trascinato nei discorsi di morte persino il Nome santo di Dio, chi prega non uccide e non minaccia la morte». Invece, denuncia Leone, «alla morte è asservito chi ha voltato le spalle al Dio vivente, per fare di sé stesso e del proprio potere l’idolo muto, cieco e sordo», «basta con l’idolatria di sé stessi e del denaro! Basta con l’esibizione della forza! Basta con la guerra!».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Il grido del Papa alla veglia per la pace: «Nel regno di Dio nè spada nè drone» Leone XIV: «Chi fa la guerra ne risponderà a Dio». Perché il monito del Papa segna una svolta nel suo pontificato«Ogni autorità dovrà rispondere davanti a Dio del proprio modo di esercitare il potere ricevuto», anche quello di «avviare una guerra o di... Il Papa: «Chi fa la guerra ne risponde a Dio»Le parole di Leone XIV alla sua prima Via Crucis: «Ora scura della storia, diffondiamo il profumo di Cristo dove regna l’odore della morte».