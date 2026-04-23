Atalanta rigori fatali | Motta ne para quattro e manda la Lazio in finale di Coppa Italia

L’Atalanta ha perso ai rigori contro la Lazio, che si è aggiudicata la qualificazione in finale di Coppa Italia. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-2 dopo i tempi regolamentari e i supplementari, prima di decidere la sfida ai calci di rigore. Il portiere avversario ha parato quattro dei tentativi dei padroni di casa, condannando l’Atalanta a non accedere alla finale. La sfida si è disputata alla New Balance Arena.

Bergamo, 23 aprile 2026 – L’Atalanta spreca dal dischetto, nella fatale lotteria dei rigori, la possibilità di tornare a giocarsi la finale di Coppa Italia per la quarta volta in sette anni, capitolando in casa alla New Balance Arena battuta 2-3 ai rigori dalla Lazio. Decisive le quattro parate, su cinque rigori nerazzurri, del 21enne sorprendente portiere piemontese Edoardo Motta, in B fino a gennaio alla Reggiana, ritrovatosi titolare da marzo per il grave infortunio al titolare Provedel. Gli errori di Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere hanno condannato la Dea dopo una serata dai mille ribaltamenti, con la squadra nerazzurra che...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Atalanta, rigori fatali: Motta ne para quattro e manda la Lazio in finale di Coppa Italia Notizie correlate Edoardo Motta eroe della Lazio! Il portiere scuola Juventus para 4 rigori all’Atalanta e manda i biancocelesti in finale di Coppa Italiadi Marco BaridonEdoardo Motta ha mandato la Lazio in finale di Coppa Italia parando 4 rigori all’Atalanta. Inter-Lazio sarà la finale di Coppa Italia, Atalanta ko ai rigori: Motta show, para quattro penaltyLa Lazio batte l'Atalanta ai rigori e si regala la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Atalanta, rigori fatali: Motta ne para quattro e manda la Lazio in finale di Coppa Italia. Coppa Italia, super-Motta ai rigori: Atalanta ko! La Lazio raggiunge l'Inter in finaleLa semifinale si decide ai rigori, dove è proprio Motta a diventare l’eroe della serata, neutralizzando ben quattro tentativi. tuttonapoli.net Inter-Lazio sarà la finale di Coppa Italia, Atalanta ko ai rigori: Motta show, para quattro penaltyLa Lazio batte l’Atalanta ai rigori e si regala la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Il giovane portiere Motta eroe della serata: para quattro rigori su cinque. Leggi tutte le notizie di ... fanpage.it