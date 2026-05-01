NBA rissa in Hawks-Knicks | Daniels e Robinson vanno alle mani

Da gazzetta.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Hawks e Knicks, è scoppiata una rissa tra due giocatori, Daniels e Robinson, che sono venuti alle mani. I Knicks hanno vinto con una grande differenza di punti, conquistando la qualificazione al secondo turno dei playoff. Tuttavia, l'incontro è stato segnato anche da un episodio legato a un tiro libero, che ha attirato l’attenzione dei presenti. La partita si è conclusa con momenti di tensione tra i protagonisti sul campo.

I Knicks distruggono gli Hawks e strappano il biglietto per il secondo turno, ma  sul tiro libero segnato da OG Anunoby nel secondo quarto scoppia il caos: Dyson Daniels e Mitchell Robinson, entrambi pronti a prendere il rimbalzo derivante dall'eventuale errore, finiscono faccia a faccia e scoppia una rissa che comporta una lunga sospensione della partita e l'espulsione di entrambi i giocatori. Nella notte Nba Philadelphia trascina Boston a gara-7 mentre i rimaneggiati Timberwolves riescono ad avere la meglio sui Nuggets e a chiudere la serie. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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