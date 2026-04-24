NBA i risultati della notte 24 aprile | Atlanta e Minnesota si portano sul 2-1 Toronto accorcia

Nella notte dei playoff NBA, tre partite hanno deciso in modo diverso il loro esito. Atlanta ha vinto in casa contro New York per 109-108, portandosi sul 2-1 nella serie. Minnesota ha ottenuto una vittoria in trasferta, mentre Toronto ha ridotto lo svantaggio nella propria serie. Il fattore campo si è rivelato determinante in tutte e tre le sfide di questa fase dei playoff.

Fattore campo decisivo nelle tre sfide della notte dei Playoff NBA. Continua ad essere emozionante la serie tra Atlanta e New York, con gli Hawks che si portano sul 2-1 dopo aver vinto gara-3 per 109-108. A decidere è il canestro di CJ McCollum a dodici secondi dalla fine, con i Knicks, che ora sono quasi spalle al muro, che giocano un ultimo disastroso possesso offensivo, perdendo malamente palla. Per Atlanta il migliore è Jalen Johnson, che sfiora la tripla doppia con 24 punti, 10 rimbalzi e 8 assist e poi ci sono anche i 23 punti proprio di CJ McCollum, mentre a New York non bastano i 29 punti di OG Anunoby, i 26 di Jalen Brunson e la doppia doppia di Karl-Anthony Towns (21 punti e 17 rimbalzi).🔗 Leggi su Oasport.it

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