Durante un volo operato da Ita Airways, si è verificato un evento inaspettato: una donna ha partorito il suo bambino a bordo. La nascita è avvenuta mentre l’aereo era in volo, coinvolgendo l’equipaggio di cabina nel gesto di assistenza. La scena si è svolta tra le cabine, con la riuscita assistenza da parte del personale di volo. L’episodio ha attirato l’attenzione di chi si trovava a bordo e delle autorità coinvolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un evento unico nei cieli. Un episodio straordinario ha segnato la storia di Ita Airways: la nascita del primo bambino a bordo di un suo volo. Il piccolo, chiamato Mohamed Alessandro, è venuto al mondo nella notte tra il 29 e il 30 aprile, durante il volo AZ855 partito da Dakar e diretto a Roma Fiumicino. A raccontare quei momenti alla giornalista di LaPresse Benedetta Mura, è la capo cabina Claudia Rossini, che descrive l’accaduto come “un’emozione incredibile, qualcosa che porteremo dentro per sempre”. La nascita è avvenuta intorno alla mezzanotte e mezza, mentre l’aereo sorvolava la Mauritania. L’emergenza a bordo e la decisione del comandante.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Nato in volo su Ita Airways: il racconto emozionante della capo cabina

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